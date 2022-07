Baremuri mărite » Câți bani vor primi toate categoriile de arbitri începând din noul sezon

13:30

In ciuda perioadei dificile si a impactului negativ pe care Covid-19 la avut asupra industriei auto, automobilele electrificate, atat complet electrice, cat si hybrid, au avut o crestere uriasa in multe tari anul trecut.Romania lider in Europa la vanzarile de autoturisme electrice in 2022Datele publicate de A.C.E.A. (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) arata ca Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa. ...