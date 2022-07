„40% sportivi români într-o echipă”, controversatul ordin al Ministerului Sportului, publicat în Monitorul Oficial. De când se aplică

11:10

Mediop Ndiaye, 31 de ani, este din mai 2013 în România, a jucat fotbal în diverse zone ale țării, dar este atras de Banat. Are un băiețel cu o româncă, acum are o altă relație, cu o timișoreancă, îi place aici, deși ar fi putut ajunge în Franța, are gânduri să se stabilească la noi. […]