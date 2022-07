Vești importante pentru angajații din România! Ce se întâmplă cu zilele libere legale care pică în weekend

17:40

Sorin Ovidiu Vântu (66 de ani) s-a pus pe dat lecții! Omul de afaceri le spune internauților care sunt cei trei pași pentru a manipula o femeie. Fostul milionar vrea să-și învețe „adepții” din online […] The post Sorin Ovidiu Vântu s-a făcut „profesor” de manipulare. Incredibil ce sfaturi le dă bărbaților pentru a-și supune femeile appeared first on Cancan.