Emily Burghelea, nostalgică la Neversea. Cum petrecea fosta asistentă de la Antena 1 înainte să devină mămică

18:40

Elon Musk a pus la dispoziție una dintre regulile esențiale după care s-a ghidat de-a lungul timpului pentru a obține rezultate atât de bune. Metoda a dat roade, mai ales în cazul celor care au […] The post Cum îți poți crește productivitatea, urmând o regulă simplă? Elon Musk a descoperit secretul appeared first on Cancan.