Puștoaica momentului”, adevărul despre schimbările din lumea muzicală! Iuliana Beregoi: „A venit o altă modă pe care eu nu o să o accept…”

22:30

Haziran a făcut noi dezvăluiri despre rolul pe care îl are de îndeplinit în acest moment și anume, acela de mamă. Luis Gabriel și partenera sa de viață fac tot posibilul pentru a se acomoda […] The post Haziran, soția lui Luis Gabriel, detalii despre rolul de mămică: „Sincer mă gândeam că va fi mai greu” appeared first on Cancan.