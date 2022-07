Judecătorii au rămas interziși! S-a dus la pușcărie pentru patru ani, dar i-a reproșat că…

11:20

Se mândrește cu ”meseria”ei și se autointitulează prima domnișoară de onoare contra cost. Iată cât trebuie să scoți din buzunar și ce trebuie să faci în caz că nu are cine să-ți țină trena rochiei […] The post Nu e o glumă! Blonda din imagine lucrează ca „domnișoară de onoare contra cost”. Câți bani primește pentru o nuntă appeared first on Cancan.