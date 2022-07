Viața bate filmul! Tânăra din imagine și-a dat seama că iubitul o înșală după ce i-a văzut micul-dejun în poza altei femei, pe Instagram

15:20

Emily Burghelea și-a făcut apariția la Neversea, cel mai așteptat festival de muzică de la malul mării, însă nu oricum. Fosta asistentă de la Antena 1 a venit singură, însă în amintirea vremurilor bune aceasta […] The post Emily Burghelea, nostalgică la Neversea. Cum petrecea fosta asistentă de la Antena 1 înainte să devină mămică appeared first on Cancan.