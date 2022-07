Rezultate Loto 10 iulie 2022. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

21:30

Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim au interpretat Meat Loaf, cu celebra melodie I'd Do Anything For Love. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în finala sezonului 17. Cuplul a pus în scenă un moment demn de marile scene!