Un fost jucător de la Dinamo Kiev și Maccabi Haifa, omorât în războiul din Ucraina

23:30

Sepsi a cucerit prima Supercupă a României din istoria clubului, după 2-1 cu CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, e mulțumit de prestația echipei, în ciuda eșecului de la Arad.„Înainte de meci am zis că finalele nu se joacă, se câștigă. Noi am jucat bine. Trebuia să jucăm mai rău ca să câștigăm. Ne-am bătut singuri. În prima repriză am jucat excelent, trebuia să fie 2 sau 3-0. ...