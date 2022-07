Mesajul care a devenit viral pe internet: ”Bună, mămici! Dacă nasc singurică acasă, îmi poate tăia soțul cordonul?”. Ce reacții a primit

23:50

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie din România, dar când se ia de băut mai bine te ferești din calea lui! Aproape de fiecare dată când Mihai este atins de […] The post Bendeac o are grea cu băutura! S-a clătinat și au sărit pe el…A fost nevoie de intervenția bodyguarzilor! Ce a pățit actorul de comedie… appeared first on Cancan.