FCU Craiova are un nou team manager: „Mă voi ocupa de relația dintre jucători, staff și patron”

Cristi Balaj (50 de ani), președintele lui CFR Cluj, l-a taxat pe Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, pentru faptul că a lipsit de la festivitatea de premiere de la Supercupa României.CFR a pierdut cu Sepsi, scor 1-2, în Supercupa României, iar Petrescu nu a fost prezent pe teren în momentul în care cele două echipe au primit medaliile. „M-am dus în vestiar, la baie, am stat puțin la telefon, iar când am vrut să vin, am aflat că s-a terminat, erau deja la Sepsi. ...