BANC | Ion, pe patul de moarte: ”Mărie, eu acum mă duc, dar vreau să știu: m-ai înșelat vreodată?”

12:50

Matei Stratan este unul dintre cei mai râvniţi bărbaţi din showbiz. De-a lungul timpului, despre acesta s-au spus foarte multe lucruri, unele adevărate, altele nu, iar recent în cadrul unui interviu fostul partener al Mădălinei […] The post Cu ce se ocupă, de fapt, Matei Stratan. Ce avere are fostul iubit al Mădălinei Ghenea appeared first on Cancan.