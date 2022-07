Daniel Stanciu, invitatul zilei la GSP Live. Urmărește emisiunea AICI

22:00

Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, a tras o sperietură zdravănă. Catalanul a fost urmărit prin centrul orașului, noaptea, în timpul unei plimbări cu bicicleta.Pe urmele lui Pep s-a aflat un fan dornic să facă o poză cu antrenorul „cetățenilor”. Speriat, Guardiola nu a răspuns când a fost strigat și a continuat să pedaleze.Imagine chasing and shouting at Pep Guardiola like this in the middle of the night just for a photo. pic.twitter. ...