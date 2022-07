Şefa ANM, anunţ terifiant pentru români! Ce se întâmplă cu vremea în perioada 12-17 iulie 2022

16:10

Ramona Olaru a arătat tot! Cald fiind, blonda nu și-a mai luat sutien, și astfel oamenii au avut acces să vadă ”butonii” din dotare! Blonda de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a plecat spre […] The post Ramona Olaru nu suportă sutienul! Și bine face! Blonda de la ”Neața cu Răzvan și Dani” a arătat tot ce are mai bun, ziua în amiaza mare appeared first on Cancan.