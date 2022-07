Nouă lovitură pentru Apple! Compania nu îți mai poate comercializa telefoanele în Columbia

18:30

Un alt mesaj a devenit viral pe rețelele de socializare și a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor. De data aceasta, mesajul este legat de o femeie care prezintă următoarea situație: are în […] The post Mesajul care a devenit viral pe internet: ”Bună, mămici! Dacă nasc singurică acasă, îmi poate tăia soțul cordonul?”. Ce reacții a primit appeared first on Cancan.