Elena Chiriac a spus adevărul despre relaţia cu Augustin Viziru. S-a întâmplat ceea ce toată lumea bănuia

09:10

În perioada pandemiei, atunci când mulţi oameni au rămas fără joburi, serviciile de curierat au reprezentat o opțiune de angajare pentru multe persoane. Glovo a fost, fără îndoială, printre cei mai căutați angajatori din domeniu. […] The post Ce salariu are un şofer de la Glovo? Cât câştigă faţă de livratorii Uber Eats sau Bolt Food appeared first on Cancan.