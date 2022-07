Haos în Turul Franței » Etapă neutralizată din cauza protestatarilor

11:10

Voleibalista Kim Glass (37 de ani) a fost victima unui atac brutal, în Los Angeles (SUA), fiind bătută de o persoană fără adăpost.Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), Kim s-a filmat imediat după ce a fost atacată când ieșea dintr-un restaurant din centrul orașului.VIDEO Kim Glass, bătută în centrul Los Angeles-uluiGRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. ...