CFR Cluj - Pyunik Erevan. Gata cu joaca! „Feroviarii” caută prima victorie a sezonului și calificarea mai departe în preliminarii. Echipe probabile+cote

După 10 etape, echipa lui Nicolae Stanciu e lider în China. Are 28 de puncte, după 9 victorii și un egal.Wuhan Three Towns, echipa lui Nicolae Stanciu, s-a impus pe terenul lui Shanghai Port, 1-0, în etapa a 10-a din campionatul Chinei.Titular pentru oaspeți, mijlocașul român de 29 de ani a fost decisiv în victoria formației sale.VIDEO Nicolae Stanciu, din nou decisiv pentru Wuhan Three TownsSingurul gol a fost marcat în minutul 5, de Liu Yiming. ...