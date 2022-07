Un bărbat din Bucureşti a lovit cu maşina o fetiţă în Grecia, Thassos. De necrezut ce i-a făcut tatălui

13:00

Războiul din Ucraina face noi victime în fiecare zi. Din păcate, invazia Rusiei în țara vecină României a ucis sute de copii și a lăsat fără case milioane de ucrainieni. În Harkov, al doilea mare […] The post Dramele războiului: ce mesaj i-a transmis lui Vladimir Putin o femeie din Harkov appeared first on Cancan.