Podul Crimeei, în vizorul armatei ucrainene

Posibilitatea distrugerii podului Crimeei, construit de Rusia după anexarea acestei peninsule de la Marea Neagră, a crescut în urma dotării armatei ucrainene cu sisteme occidentale sofisticate de artilerie, relatează The New Voice of Ukraine.

