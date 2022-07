ALERTĂ alimentară! Un nou produs a fost retras din mai multe hypermarketuri din România

09:30

Dragi cititori, în această dimineață echipa CANCAN.RO vă pune la dispoziție unul dintre cele mai amuzante bancuri care au devenit virale pe internet în ultima perioadă. Iată cum decurge o conversație între un bărbat care […] The post BANC | Conversație pe internet: „Raza mea de soare am și eu o întrebare” appeared first on Cancan.