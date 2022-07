Incredibil! Un cuplu a zburat timp de 15 ore, iar la aterizare a avut parte de surpriza vieții! Unde au ajuns cei doi

21:30

Un bărbat din Suceava a fost condamat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a turnat nu mai puțin de 15 litri de ulei într-o fântână pe care o împarte cu o altă […] The post A fost condamnat la închisoare! Ce a făcut un bărbat din Suceava unei familii care împarte aceeași curte cu el appeared first on Cancan.