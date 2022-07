Electric Castle, luat cu asalt de zeci de mii de festivalieri, în a doua seară. Urmează show-ul Twenty One Pilots

13:30

Consorţiul format din EUROCONSULT S.P.R.L. şi CASA DE INSOLVENŢĂ CRIŞANA S.P.R.L., lichidatori judiciari ai S.C. TIGER AMIRA COM S.R.L., societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, anunţă vânzarea prin licitaţie publicăa unor active şi bunuri aparţinând S.C. TIGER AMRIA COM S.R.L., cu sediul social în localitatea Oradea, str. Garoafei, nr. 2, etaj, jud. Bihor, în prezent sub incidenţa Legii nr. 85/2014.