Baerbock a anunțat un grant de până la 77 de milioane de euro pentru Republica Moldova

14:10

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a listat pe 27 iunie patru noi emisiuni de titluri de stat FIDELIS in valoare totala de peste 1,44 miliarde de lei. Cele patru emisiuni de titluri de stat sunt tranzactionate sub simbolurile bursiere R2306A, R2506A, R2306AE, R2406AE. Debutul titlurilor de stat FIDELIS la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vine dupa incheierea cu succes a ofertei publice derulata in perioada 6 – 21 iunie. In total, in ultimii doi ani, MFP a atras de la populatie peste 12,4 miliarde de lei (2,5 miliarde euro). „ Programul FIDELIS se mentine in preferintele investitorilor persoane fizice care au in continuare incredere in instrumentele de economisire oferite prin programele de titluri de stat ale Ministerului Finantelor lansate prin intermediul partenerilor nostri. Apetitul persoanelor fizice, mai ales in contextul general macroeconomic dar si geopolitic asigura atat constanta calendarului de emisiuni, dar si atragerea de resurse importante de pe piata interna pentru finantarea statului roman. Multumim investitorilor si partenerilor nostri pentru implicarea in diversificarea portofoliilor de economii si investitii”, a declarat Adrian Caciu, Ministrul Finantelor. „ Statul roman este un partener strategic al pietei de capital si folosirea mecanismelor bursiere pentru asigurarea necesarului de finantare este o consecinta fireasca a acestui parteneriat. Bursa de Valori Bucuresti a demonstrat in mod repetat ca este un canal eficient de finantare, ca are capacitatea sa contribuie la dezvoltarea economica a Romaniei si sustine statul roman in utilizarea mecanismelor bursiere pentru a accesa pe deplin oportunitatile oferite de piata de capital. Pentru investitorii romani, emisiunile periodice FIDELIS au consacrat deja aceste titluri drept un reper in ceea ce priveste diversificarea, fiind un instrument de economisire atat pentru disponibilitatile in lei, cat si pentru cele in euro. Pentru multi romani, investitia in titlurile de stat FIDELIS poate reprezenta un prim pas in lumea investitiilor, mai ales intr-o perioada cu inflatie in crestere ”, a declarat Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti. „ Prin programul FIDELIS, Ministerul Finantelor ofera romanilor acces la un instrument de economisire pentru ca titlurile de stat au un grad scazut de risc si un randament atractiv, ceea ce le face potrivite in special intr-o perioada de volatilitate, asa cum se intampla in prezent pe pietele de capital. Scopul bursei este sa ofere cat mai multe oportunitati de investitii pentru cat mai multe tipuri de investitori. Aproape 90.000 de investitori sunt deja prezenti pe bursa romaneasca, ceea ce ne arata ca romanii sunt interesati de piata de capital si de oportunitatile oferite”, a declarat Adrian Tanase, Director General Bursa de Valori Bucuresti. Oferta a cuprins titluri de stat in lei cu maturitati de un an (dobanda anuala 7,2%), respectiv trei ani (7,8%) si doua emisiuni in euro, cu scadenta in 2023 (dobanda anuala 1,4%) si 2024 (2,3%). Noile titluri de stat FIDELIS debuteaza astazi la BVB si vor putea fi tranzactionate de catre investitori. Sindicatul de intermediere al ofertei a fost format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), BCR, BRD si Alpha Bank Romania. „ Succesul unei noi emisiuni FIDELIS in contextul incert al pietelor de capital, al situatiei geopolitice si al economiei, ne demonstreaza ca instrumentul este folosit atat pentru investitii sau economisire, dar si pentru protejarea capitalului in fata presiunilor inflationiste. Apreciem increderea investitorilor in acest produs, suntem increzatori ca a contribuit la stabilirea unei baze solide pe care activitatea clientilor de retail se poate dezvolta in continuare”, a spus Daniela Secara, Directorul General al BT Capital Partners. „ Titlurile de stat din programul Fidelis au devenit deja un instrument comun si indispensabil din perspectiva optimizarii deciziilor de management de portofoliu ale investitorilor individuali. Trendul ascendent al inflatiei si dobanzilor este de natura atat sa creasca interesul persoanelor fizice pentru subscriere pe piata primara, cat si sa favorizeze o lichiditate sporita pe piata secundara. O astfel de evolutie este de natura sa sporeasca reprezentativitatea titlurilor de stat Fidelis pe piata financiara romaneasca, precum si sa consolideze pozitia acestora in structura instrumentelor de finantare utilizate de statul roman”, a declarat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale. „ Ne bucuram sa putem sustine cele patru noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, listate de catre Ministerul de Finante, si sa contribuim astfel la cresterea numarului de investitori retail pe piata de capital. In eforturile noastre continue de educare a pietei, noi vorbim constant clientilor despre diversificarea economiilor si a portofoliului investitional, inclusiv prin subscrierea la titluri de stat, ca parte din alegerile financiare inteligente pe care trebuie sa le faca pe termen lung. In plus, este inca un semnal de incredere si dezvoltare a pietei locala de capital, intr-o perioada marcata de incertitudini la nivel international”, a afirmat Valentin Popovici, Director Executiv Piete Financiare BCR. „ Noua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Fidelis a oferit o alternativa atractiva pentru investitorii care au cautat un refugiu in contextul unei volatilitati ridicate a pietelor financiare si a mediului inflationist”, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania. Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile aici. Post-ul Ministerul Finantelor Publice atrage 1.44 miliarde lei de la populatie printr-o noua oferta FIDELIS derulata la Bursa de Valori Bucuresti apare prima dată în Transilvania Regional Business.