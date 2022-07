Cine este, de fapt, Popa Elena Luminiţa? Revelaţia Tik Tok-ului în 2022 este o persoană extrem de controversată

23:50

Ferrari F8 Spider de culoare roșie, 350.000 de euro, 700 de cai putere, atinge 100 km/h în mai puțin de 3 secunde. Este cadoul pe care Global Records i l-a făcut Innei, în urmă cu […] The post Ajunge Inna pe blacklist-ul Ferrari? ”Brandul a mai fost folosit fără acordul nostru! Am primite telefoane și…” appeared first on Cancan.