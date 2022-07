Casa fotbalului românesc! 7 zile de promoții și surprize online

10:00

Ionuț, un băiețel de 10 ani din Dolj, a plecat să se joace cu prietenii săi dar nu s-a mai întors acasă. Disperați, în cursul serii, părinții au anunțat dispariția sa. Dimineață abia aveau să […] The post Este alertă în România! Ionuț, un băiețel de 10 ani, a dispărut fără urmă. Hainele i-au fost găsite pe malul Dunării appeared first on Cancan.