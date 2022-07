Vestea de care se temeau toţi românii! Se întâmplă de pe 1 august 2022

10:30

După ce câteva zile vremea a fost mai blândă în România, fenemenele extreme de întorc în țara noastră! Astfel, meteorologii au emis o informare meteorologică de caniculă, dar și de furtuni. În intervalul 15 și […] The post Vreme extremă! Canicula și furtunile lovesc, din nou, România appeared first on Cancan.