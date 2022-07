BANC | Vine limuzina să-l ia pe Papa de la aeroport

11:30

Spirulina (Arthrospira platensis) este o micro-algă, o plantă acvatică de apă dulce, spiralată, puternic mineralizată, care se dezvoltă, în special în lacurile din apropierea vulcanilor. Aceasta constituie o sursă unică de oligoelemente și de acizi […] The post (P) Despre spirulină, întrebări și răspunsuri appeared first on Cancan.