Extremele din UE în perspectiva cooptării viitoare a Ucrainei și Moldovei

18:40

Părinții și profesorii din zonele ocupate de Rusia în sudul Ucrainei spun că autoritățile de ocupație folosesc șantajul pentru a-i obliga să coopereze cu școlile pro-moscovite, care sunt în curs de înființare pentru anul școlar viitor, transmite Radio Europa Liberă / Radio Libertatea.Potrivit surselor serviciului ucrainean al RFE/RL, autoritățile de ocupație le spun părinților că își pot pierde drepturile părintești, dacă nu obțin pașapoarte rusești și nu-și trimit copiii la școlile desemnate.„Localnicii nu vor să își trimită copiii la aceste școli, dar le este frică”, spune Serhii Șîșkovski, profesor de istorie în regiunea Herson. „Oamenii se tem să nu-și piardă copiii și nu știu cum să răspundă la aceste cereri”.„În orașul Enerhodar (din nord-vestul regiunii Zaporojie, controlată de Rusia), s-au făcut presiuni asupra părinților și copiilor pentru respectarea legilor [rusești] în anul academic următor”, a declarat o profesoară din Enerhodar, care a cerut să nu fie identificată, de teama unor persecuții din partea rușilor.Presiuni asupra profesorilor din partea ocupanțilorAceeași profesoară a spus că autoritățile de ocupație recrutează cadre didactice și alt personal pentru școlile pe care le înființează.„Ei caută personal, dar aș dori să remarc lipsa de cooperare din partea profesorilor noștri”, a spus ea. „Putem fi mândri de acest lucru. În prezent, ei au un deficit de profesori. Mi s-a spus că au sunat profesorii și chiar i-au vizitat la domiciliu.” Ea a adăugat că, din câte știe, doar doi profesori au fost de acord să lucreze în noile școli.Autoritățile de la Kiev au acuzat Rusia că se pregătește pentru ocuparea pe termen lung sau chiar anexarea zonelor din Ucraina care fac legătura între regiunea estică Donbas, unde Rusia a instigat un război separatist în ultimii opt ani, și peninsula ucraineană Crimeea de la Marea Neagră, pe care Moscova a anexat-o în 2014.Într-un interviu acordat Reuters pe 8 iulie, ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, Andrei Kulin, a declarat că este puțin probabil ca Rusia să își retragă forțele „din partea de sud a Ucrainei”.La sfârșitul lunii iunie, autoritățile de ocupație din regiunea Herson controlate de armată au anunțat că pregătesc un „referendum” privind alipirea la Rusia.Moscova numește un responsabil de rusificarea școlilor ucrainenePe 4 iulie, Moscova a instalat un „guvern” de ocupație pentru părțile controlate de Rusia din regiunea Herson, numindu-l pe Mihail Rodikov, un oficial municipal din regiunea Moscovei, în funcția de „ministru al educației și științei”.Rodikov a condus departamentul de educație al guvernului de facto din orașul Sevastopol din Crimeea, după anexarea regiunii de către Rusia.Potrivit jurnalistei ucrainene de investigații Valentina Samar, Rodikov a fost implicat în mai multe scandaluri în timpul mandatului său din 2015-18 la Sevastopol, după care a fost nevoit să demisioneze și să se întoarcă în Rusia.„Este o numire ciudată, mai ales având în vedere că Rodikov are 64 de ani și ar trebui să se pensioneze în curând”, a declarat Samar. „Dar cred că încă mai are ceva praf de pușcă în el, așa că vine la Herson pentru a înființa un sistem de învățământ rusesc”.Administrația de ocupație trimite profesori la Moscova pentru „certificare”În estul Ucrainei, în portul Mariupol de la Marea Neagră, administrația de ocupație a trimis profesori la Moscova pentru „certificare”, potrivit lui Petro Andriușcenko, un consilier al primarului pro-Kiev al orașului. Într-un mesaj pe Telegram, din 2 iulie, Andriușcenko a scris că autoritățile de ocupație au interzis de altfel, în mod neoficial, tuturor profesorilor să părăsească orașul.În luna mai, ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului de la acea vreme, Ludmila Denisova, afirma că administrația de ocupație din Mariupol, oraș care a fost în mare parte distrus și depopulat de lupte crâncene înainte de a fi capturat de trupele rusești în luna mai, a elaborat planuri pentru a „rusifica complet educația prin introducerea standardelor lor” în anul academic următor.Lecții propagandiste în școliMaxim Borodin, un membru pro-Kiev al Consiliului municipal din Mariupol, a declarat pentru RFE/RL că programul educațional rusesc este impregnat de „lecții de propagandă”.„Ei îi învață direct pe copii să urască Ucraina”, a spus Borodin.„La așa-numitele lecții de „istorie”, ei spun că Ucraina este vinovată pentru declanșarea războiului actual și neagă faptul că Rusia a atacat Ucraina și Mariupol și că a creat toată această oroare”.Civilii din zonele ocupate sunt deosebit de vulnerabili deoarece Rusia a creat în mod deliberat un „vid informațional” acolo, izolând aceste regiuni de furnizorii ucraineni de internet și de serviciile de telefonie mobilă și mass-media din exterior, a declarat fostul ministru ucrainean al educației și științei, Lilia Hrinevici.„Adesea, ei nu au acces la internet și urmăresc doar programe rusești la televizor”, a spus Hrinevici pentru RFE/RL. „Copiii aud, de asemenea, toate acestea. Și apoi merg la școală, unde ocupanții... poluează complet spațiul educațional cu narațiunile lor.”„Cu cât durează mai mult aceste lucruri, cu atât mai mult le este infectată conștiința, mai ales atunci când nu au informații adevărate, adecvate și sunt ținuți în izolare”, a adăugat ea.Scopul rușilor, a concluzionat Hrinevici, este „distrugerea identității naționale ucrainene”. „De aceea au început imediat să ardă cărți despre istoria Ucrainei. De aceea au început să intervină în sistemul educațional și să ne distrugă școlile”.Profesori din regiuni rusești de după Ural, detașați în teritoriile ocupate din estul UcraineiÎn școlile din teritoriile ucrainene ocupate de forțele rusești urmează să fie introdus un program de studii „rusificat”, începând cu anul de studii viitor. Potrivit The Guardian, profesorii ucraineni sunt într-o capcană dublă: dacă refuză să predea conform curricumului rusesc pot fi concediați, iar dacă acceptă vor fi considerați colaboratori, conform legilor Ucrainei, riscând până la trei ani de închisoare.Între timp, în Rusia, profesorilor din mai multe regiuni, majoritatea de după Ural, li s-a oferit posibilitatea de a fi detașați în regiunile separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei a „pentru a asigura pregătirea pentru noul an școlar”, transmite Radio Svoboda, serviciul rusesc al RFE/RL.Ministrul rus al educației, Serghei Kravțov, a declarat că, începând cu 1 septembrie, școlile din așa numitele republici populare Donețk și Luhansk vor folosi programa școlară și manualele rusești. Potrivit lui, 865 de școli au încheiat deja ultimul an de studii conform standardelor rusești, iar alte 1120 de școli, în trecut ucrainene, sunt așteptate să înceapă noul an școlar cu un curriculum rusesc. El a mai spus că mai mult de cinci mii de profesori din regiunile Donețk și Luhansk controlate de forțele pro-ruse au fost deja recalificați în cadrul programului de studii rusesc, iar un total de 15.000 de profesori urmează să fie recalificați în acest an.Se așteaptă ca și școlile din alte regiuni ale Ucrainei aflate sub ocupație rusească din această primăvară - regiunea Herson și părți din regiunile Zaporojie și Harkov - să treacă la programul rusesc. Se preconizează ca limba de predare să fie rusa, iar ucraineana se pare că va rămâne una dintre discipline.Potrivit procuraturii generale ucrainene, 1971 de școli au fost avariate de când Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie. Aproximativ 194 dintre ele au fost complet distruse.