BANC | Două gospodine stau de vorbă: ”Bine că au scumpit ăștia mâncarea și băutura!”

12:20

Astăzi România se va topi sub temperaturi ucigătoare, va fi cea mai caldă zi din întreg intervalul în care valul de căldură de origine tropicală va rămâne deasupra țării noastre. Temperaturile resimtiţe vor fi de […] The post Cea mai caldă zi de până acum! Atenție mare atunci când vă răcoriți. Ce să nu faci niciodată în caz de caniculă, poate fi fatal! appeared first on Cancan.