O profesoară de limba română din Gorj venea cu un ciocan în geantă, la școală, și se credea Vlad Ţepeș reîncarnat

15:00

Adela, Bogdan şi Shurubel au prezentat azi ultima ediţie Vorbeşte lumea la Pro TV. Locul lor va fi luat de trei vedete feminine, Cosmina Păsărin, Majda şi Emiliy Burghelea. În plus, săptămâna aceasta, pe 13 iulie, […] The post Adela Popescu, out de la Vorbeşte lumea” Cine va prezenta emisiunea de la Pro TV! Surprize uriaşe appeared first on Cancan.