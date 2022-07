Credeaţi că le-aţi văzut pe toate? Locul din Năvodari, unde o oră de parcare costă 500 de lei

16:30

Chris Dalzell, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut drept „cel mai tatuat bărbat din Irlanda de Nord”, iar recent, a arătat publicului cum arăta înainte de a cheltui 38.000 de lire sterline acoperindu-și […] The post Cum arăta cel mai tatuat om din lume, când era „normal”, înainte să-și facă primul desen pe corp. Acum, are 97% din trup acoperit cu tatuaje appeared first on Cancan.