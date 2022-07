Doi români au încercat să intre în Bulgaria, cu două cartușe de țigări! Ce s-a întâmplat cu ei la vamă

22:40

Este fericire mare în familia Mariei Sharapova. Fosta tenismenă a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, în cursul zilei de vineri. Pe rețelele de socializare, sportiva a postat și prima imagine cu bebelușul și, […] The post Maria Sharapova a născut! Fosta tenismenă a adus pe lume un băiețel. Ce nume va purta appeared first on Cancan.