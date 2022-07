O femeie s-a cazat la un hotel din Timişoara şi a trăit şocul vieţii! Ce i s-a întâmplat la miez de noapte: „Am simţit că mişcă ceva”

23:30

Doiniţa Oancea (39 de ani) a dezvăluit recent secretele sale pentru o siluetă suplă, dar și ce obicei are ea atunci când apar kilogramele nedorite. Află și tu ce face actrița pentru a se menține […] The post Obiceiul pe care îl are Doiniţa Oancea atunci când pune kilograme în plus appeared first on Cancan.