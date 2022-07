Prezentatorul de la ”Neața” surprinde pe toată lumea! Răzvan Simion: ”Nu ne-am afișat…”

09:50

Războiul din Ucraina început de invazia trupelor ruse pe data de 24 februarie naște adevărate drame în rândul familiilor ucrainienilor. Copii despărțiți de părinți, tați plecați pe front, să își apere țara, mămici cu brațe […] The post Sfâşietor! Cum s-a separat Olena Zelenska de Volodimir Zelenski: „Prima dată când am plâns” appeared first on Cancan.