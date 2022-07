Putin a ordonat capturarea primei capitale a Ucrainei sovietice, arată raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului

Ministerul rus al Apărării a anunțat încetarea pauzei operaționale, confirmând astfel evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului din 15 iulie conform căreia forțele ruse reiau probabil atacurile la sol de-a lungul mai multor axe, în Ucraina. Una dintre ele e spre Harkov și ISW (Institute for the Study of War) crede că Putin a ordonat direct […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea