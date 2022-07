Africa de Sud: Atac armat în apropiere de Johannesburg, soldat cu patru morţi

14:45

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democracy for the Arab World Now (DAWN), în al cărui consiliu este membru Ghafoor. Ghafoor a fost reţinut sub acuzaţia de spălare de bani, relatează Reuters.