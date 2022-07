Un turist britanic, găsit mort într-o cameră de hotel din Florenţa. Iubita lui e în stare gravă la spital

11:10

Anul 2020 a fost cel mai secetos an din ultimul secol în România și Europa de Est, explică prof. dr. Gerard Jităreanu, rectorul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, pentru Libertatea. Însă 2022 are mari șanse să-l depășească, fiindcă precipitațiile care au căzut până acum sunt sub jumătate din media multianuală, care […]