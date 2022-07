Dybala s-a înțeles cu noua echipă » Paulo, așteptat la vizita medicală

Paulo Dybala (28 de ani) va semna un contract cu AS Roma, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Juventus.Atacantul argentinian va efectua vizita medicală în cantonamentul echipei și va semna un contract pe 3 ani, potrivit specialistului în mercato Fabrizo Romano.Dybala s-a înțeles cu AS RomaDupă despărțirea de Juventus la sfârșitul sezonului trecut, Dybala a fost curtat de două echipe din Serie A: Inter Milano și AS Roma. ...

