Oana Roman a dat lovitura financiar: "Am rupt gura târgului!"

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! "Am luat domeniu cu pagină de Facebook, de Instagram… era totul aranjat, doar să cumpărăm marfă și să ne ocupăm să o promovăm. Și am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am, pentru că eu fac reclamă pentru alții, dar nu fac pentru mine. Și acum o să pot să fac pentru mine, pentru propria mea afacere. Și am lansat în toamna lui 2020 și din prima zi un ”...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de AntenaStars