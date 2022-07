Ce a păţit şoferul unui BMW care a fost prins că arunca gunoaie în Mamaia Nord VIDEO

17:30

Aparent, nu există om căruia să nu-i placă muzica, însă fiecare are genurile sale preferate. Muzica rock are fanii ei, conţinutul melodiilor variază şi asta face ca ea să crească în popularitate an de an. Cunoscătorii acestui gen au devenit ahtiaţi să vadă festivalurile de rock românesc, care au loc pe litoral.