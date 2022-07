BANC | Alinuța o întreabă pe mama ei: „Dacă o să fiu o fată cuminte când o să fiu mare, o să am și eu un soț?”

23:50

Dorian Popa face bani mulți din online, s-a băgat și în imobiliare unde a investit masiv, iar conturile îi cresc de la zi la zi. Mereu alături i-a fost femeia cu care este de 11 […] The post Vloggerul a dezvăluit ce raport incredibil are cu iubita lui, Babs!Dorian Popa: ”I-am zis du-te liniștită! Nu vreau să sun a lipsit de bun simț…” appeared first on Cancan.