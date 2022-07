Şase întrebări esenţiale pentru Electric Castle. Ce trebuie să ştie participanţii enervaţi de gafele organizatorice

06:45

Într-un contrast total cu primele luni haotice ale invaziei, preşedintele rus Vladimir Putin are în prezent o strategie cât se poate de limpede cu privire la războiul său din Ucraina, ce are la bază convingerea fermă că va ieşi în cele din urmă învingător, scrie într-o analiză publicată de NYT Tatiana Stanovaya, de la Carnegie Endowment for International Peace.