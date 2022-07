Valul de căldură din Marea Britanie. Se anunță cea mai călduroasă zi din istorie. Maximele ajung la 42 de grade

Marea Britanie va avea cea mai călduroasă zi din istorie, cu temperaturi care vor urca marţi până la 42 C (107,6), notează BBC. O valoare maximă de 38,1 C a fost atinsă luni în Suffolk, chiar sub recordul din Marea Britanie de 38,7 C stabilit în 2019. Met Office a emis o avertizare cod roşu […]

