BANC | Am trecut prin Mamaia și jur că era pustiu. Am intrat într-un hotel scump și am întrebat: ”Aveți camere libere?”

14:00

Încă de la începutul războiului în Ucraina, în presa internațională circulă zvonuri potrivit cărora Vladimir Putin ar suferi de o boală gravă. John Sweeney, un jurnalist din Marea Britanie, își va lansa o carte referitoare […] The post Declarațiile șocante ale unui jurnalist despre Vladimir Putin: ”Arată ca un hamster, cu obraji umflați, nesănătos” appeared first on Cancan.