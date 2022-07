Cum îți dai demisia. Ce scrii într-o demisie

08:40

Marea Britanie va avea cea mai călduroasă zi din istorie, cu temperaturi care vor urca marţi până la 42 C (107,6), notează BBC. O valoare maximă de 38,1 C a fost atinsă luni în Suffolk, chiar sub recordul din Marea Britanie de 38,7 C stabilit în 2019. Met Office a emis o avertizare cod roşu […]