Nimeni nu se aștepta la asta! Ce meserie are, de fapt, George Buhnici la bază

18:50

Polițiștii din Călimănești încearcă să identifice identitatea unei persoane decedate, după ce i-ai găsit cadavrul pe râul Olt. Bărbatul are în jurul vârstei de 60 de ani și nu sunt cunoscute circumstanțele în care a […] The post Descoperire macabră! Cadavrul unui bărbat a fost găsit plutind pe râul Olt appeared first on Cancan.