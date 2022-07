Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei apă rece în timpul verii. Medicii trag un semnal de alarmă

13:40

Europa se topește sub un val de caniculă uriaș, ce a dus la incendii de vegetație și temperaturi extreme. În Spania și Portugalia, au fost peste 1.000 de decese din cauza căldurii din ultimele zile, iar temperaturile din […] The post Valul cumplit de caniculă se extinde în Europa. România se va topi la peste 40 de grade! appeared first on Cancan.