Ce performanţe au submarinele franceze Scorpène care ar putea ajunge la Forţele Navale Române

22:15

Prima ediţie a competiţiei L’Étape România by Tour de France, ce se va desfăşura pe 28 august în Capitală, anunţă cele trei trasee dezvoltate de specialişti, pentru toate categoriile de concurenţi: The Race – 85 km, The Ride – 42 km şi City Adventure – 14 km. Acestea vor trece prin punctele emblematice ale Bucureştiului şi vor provoca cicliştii amatori, nu doar pe cei de performanţă, să trăiască o experienţă legendară.