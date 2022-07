Masca de protecție va trebui purtată, din nou, în România!

17:30

Finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat la finalul meciului cu Chindia că este optimist și că antrenorul Mihai Teja va avea la dispoziție un lot bun de jucători. Finnațatorul moldovenilor spune că este în […]